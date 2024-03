lundi 11 mars 2024 • 485 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Dakar) Présent ce lundi en conférence de presse, Emerse Faé a dévoilé sa première liste en tant que sélectionneur principal de la Côte d'Ivoire en vue des matchs amicaux en France contre le Bénin (le 23 mars à Amiens) et l’Uruguay (le 26 mars à Lens).

On ne change pas une équipe qui gagne ! C'est la maxime suivie par le technicien en ce jour qui fêtait le premier “mois-anniversaire” du sacre à la CAN 2023 à domicile. En effet, parmi les 27 champions d'Afrique, Faé n'en a écarté que trois et pas par choix mais en raison de blessures. “Comme vous pouvez le constater, on a pris la décision, avec le staff, de repartir avec les champions d'Afrique. A l'exception de Sébastien Haller, qui est blessé, de Christian Kouamé, qui revient d'un palu, et de Serge Aurier, qui revient de blessure aussi, tous les champions d'Afrique sont présents“, a ainsi souligné l'ancien milieu de terrain de Nantes et Nice.



Les 25 Eléphants :



Gardiens : Yahia Fofana (Angers/FRA), Charles Folly (Asec Mimosas), Badra Ali (Sekhukhune United/AFS)



Défenseurs : Willy Boly (Nottingham Forest/ENG), Ismaël Diallo (Hajduk Split/CRO), Ousmane Diomandé (Sporting Portugal/POR), Ghislain Konan (Al-Feiha/KSA), Evans Ndicka (AS Rome/ITA), Odilon Kossonou (Bayer Leverkusen/GER), Wilfried Singo (Monaco/FRA), Guéla Doué (Rennes/FRA)



Milieux de terrain : Jean-Thierry Amani Lazare (Union Saint-Gilloise/BEL), Idrissa Doumbia (Alanyaspor/TUR), Seko Fofana (Al Ettifaq/ARS), Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest/ENG), Franck Kessié (Al-Ahli/KSA), Jean-Michaël Séri (Hull/ENG/D2)



Attaquants : Simon Adingra (Brighton/ENG), Jonathan Bamba (Celta Vigo, ESP), Jérémie Boga (Nice/FRA), Karim Konaté (Red Bull Salzbourg/AUT), Jean-Philippe Krasso (Étoile rouge Belgrade/SRB), Max-Alain Gradel (Gaziantep/TUR), Oumar Diakité (Reims/FRA), Nicolas Pépé (Trabzonspor/TUR)

PUBLICITÉ