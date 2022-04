samedi 23 avril 2022 • 566 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Yacine Idriss Diallo vient d'être élu président de la Fédération ivoirienne de football.

Avec 63 voix, Idriss passe devant Sory Diabaté (61 voix) à l'issue du deuxième tour, renseigne le média ivoirien connectionivoirienne.net. Ce dernier souligne que cette élection pourrait être qualifiée de celle la plus ouverte et la plus disputée d’un président de la Fédération ivoirienne de Football. Surtout que Didier Drogba a terminé dernier, à la 3e place éliminé dès le 1er tour avec 21 voix sur 127 suffrages exprimés.



«Je ne serai pas le président d’un camp contre un autre camp»



« Je ne serai pas le président d’un camp contre un autre camp », a-t-il lancé aux dirigeants des clubs de 1ère, 2e, 3e divisions et groupements d’intérêts qui l’ont désigné successeur de Sidy Diallo. Il avait déjà appelé à plusieurs reprises à la cohésion et à défendre l’intérêt supérieur du football ivoirien, précisent nos confrères.