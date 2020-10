jeudi 1 octobre 2020 • 45 lectures • 0 commentaires

Pour l’exercice 2021, le gouvernement ivoirien a adopté un projet de budget qui s’équilibre en ressources et en charges à 8621,1 milliards de FCFA, soit une progression de 6,9% par rapport au prévisions initiales inscrites au budget 2020.

Selon le porte-parole du gouvernement, Sidi Tiémoko Touré, qui intervenait à l’issue du Conseil des ministres du 30 septembre tenu à Yamoussoukro, ce nouveau budget vise à « contribuer à la relance des activités économiques profondément impactées par les effets de cette pandémie et à poursuivre les objectifs de développement du gouvernement orientés vers l’amélioration des conditions de vie des populations ».

Inscrit désormais en budget-programme, comme l’année 2020, le budget 2021 est structuré en 35 dotations et 149 programmes budgétaires. « Il s’équilibre en ressources et en charges à 8 621,1 milliards de francs CFA et enregistre une progression de 6,9% par rapport au budget initial 2020 », a annoncé Sidi Touré.

Elaboré dans un contexte marqué par la pandémie du coronavirus, ce budget 2021, adopté par le Conseil des ministres du mercredi 30 septembre, est dans la continuité des précédents avec la mise en œuvre effective de la deuxième génération des réformes initiées par l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) dans la gestion des finances publiques en plus de la riposte contre pandémie de la Covid-19 et de la réalisation des projets structurants du pays.