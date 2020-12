vendredi 4 décembre 2020 • 128 lectures • 0 commentaires

Côte d'ivoire : Les chanteurs "Yodé et Siro" arrêtés

iGFM – (Dakar) En Côte d'Ivoire, Dally Djédjé Gervais et Sylvain Decavailles Aba plus connus sous les noms de Yodé et Siro seront déférés au parquet ce jeudi.

Ils ont été placés en garde à vue hier après leurs auditions à la brigade de recherche. Selon plusieurs médias ivoiriens, on leur reproche d'avoir dénoncé une justice à deux vitesses lors d'un concert.

