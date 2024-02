mercredi 31 janvier 2024 • 1062 lectures • 0 commentaires

iGFM (Côte d'Ivoire) A trois jours du quart de finale de la CAN 2023, contre le Mali, le sélectionneur de la Côte d’Ivoire, Faé Émerse, a galvanisé ses joueurs, renseigne Linfodrome.

Les Éléphants de Côte d’Ivoire seront opposés aux Aigles du Mali, ce samedi 3 février 2024 au Stade de la Paix de Bouaké dans le cadre des quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023). Au cours d’un rassemblement pour les préparatifs de cette rencontre, Faé Emerse, le sélectionneur-entraîneur par intérim des Éléphants, a demandé beaucoup de concentration et d’humilité à ses joueurs.

Pour lui, il est bien "de se réjouir de cette qualification", mais il ne faut non "plus oublier d’où l’on vient", a-t-il dit.



"Je vous demande de rester concentrés avec beaucoup d’humilité"



"Vous avez mis la barre tellement haut que ça ne doit plus descendre. Le minimum, c’est de garder la barre à la même hauteur. Ce qu’on a fait hier, c’était le minimum. Je vous demande de rester concentrés avec beaucoup d’humilité. On n’oublie pas d’où l’on vient. On n’oublie pas non plus ce qu’on a fait pour arriver à ce niveau", a-t-il indiqué.



Qualifiée in extremis grâce au Maroc, la Côte d'Ivoire a entamé sa réconciliation avec son public en battant le tenant du titre aux tirs au but. L'espoir renaît et les Éléphants devraient continuer à se battre pour aller le plus loin possible dans cette compétition.