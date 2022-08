samedi 20 août 2022 • 183 lectures • 0 commentaires

Lors de leur Assemblée générale le vendredi, l’ex première dame ivoirienne Simone Ehivet Gbagbo est choisie pour être à la tête du parti Mouvement des Génération Capable (MGC).

L’ex-Première dame de Côte-d’Ivoire, Simone Ehivet Gbagbo (73 ans) vient d’être, sans surprise, élue présidente de son nouveau parti « Mouvement des Générations Capables » (MGC).



De tous les combats depuis près de quarante ans, elle ne sera pas restée bien longtemps en retrait. Presque un an après l’avoir créé, l’ancienne Première dame transforme son Mouvement des générations capables (MGC) en un parti dont elle prend la tête. Elle avait prévenu au moment de son lancement en septembre 2021 : « Ce n’est pas une association de femmes, encore moins de femmes aigries ! »



Avec la naissance de ce nouveau parti politique, la Majorité présidentielle de Laurent Gbagbo en 2010 se retrouve désormais fragmentée en au moins 4 factions: le PPA-CI de l’ex président de la République, le FPI resté entre les mains de son ancien Premier Ministre Affi N’Guessan, le Cojep de son ancien ministre Charles Blé Goudé et, désormais le MGC de son ex épouse Dr Simone Ehivet Gbagbo.