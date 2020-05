Côte d’Ivoire : le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly évacué en France pour « un contrôle médical »

IGFM – Le Premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, a été évacué ce samedi 02 mai vers la France pour officiellement « un contrôle médical », selon un communiqué succinct de la Présidence de la République de Côte d’Ivoire.

Bien que la note ne donne aucun autre détail sur les raisons de cette brusque évacuation sanitaire, certaines sources médiatiques indiquent que le Premier ministre aurait été victime d’un malaise cardiaque. Une information qui n’a toutefois pas été confirmée.

On se rappelle qu’Amadou Gon Coulibaly, candidat déclaré du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) et dauphin putatif du Président Alassane Ouattara, s’était auto-confiné le mardi 24 mars 2020, après avoir été en contact avec une personne testée positive au Covid-19. Il avait été par la suite testé négatif à deux reprises, le jeudi 26 mars et le samedi 28 mars derniers.

Pendant la durée de cette évacuation sanitaire, l’intérim du Premier ministre sera assurée par le ministre de la défense, Hamed Bakayoko.

Agence Ecofin