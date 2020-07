Côte d’Ivoire: Le Président Alassane Ouattara rebat les cartes…

iGFM – (Dakar) Au lendemain du décès hier du premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, suite à un malaise lors d’une réunion du conseil des ministres, candidat choisi du RHDP (forte coalition politique au pouvoir), pour la présidentielle d’octobre prochain, le Chef de l’État Alassane Ouattara rebat les cartes et se prépare pour sortir son jocker caché parmi ses lieutenants à la fidélité inoxydable, pour être en piste des joutes présidentielles du 31 octobre prochain. Qui succédera à Amadou Gon Coulibay ? se demande Confidentiel Afrique.

Sur la Lagune d’Ébrié, la classe politique ivoirienne fait le deuil du disparu Sherpa Amadou Gon Coulibay, figure emblématique du sérail politique ivoirien grand commis de l’État. Derrière ce départ brutal du candidat du RHDP, cette forte coalition politique qui l’avait investi pour briguer les suffrages des électeurs ivoiriens le 31 octobre prochain, le haut etablishment politique du parti au pouvoir est préoccupé par l’enjeu présidentiel. Le Président Alassane Ouattara s’y emploie. Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, le commandant du navire ADO compte fixer son bureau politique exécutif, seulement après l’enterrement de son vieil et fidèle compagnon et allié, dont le programme des obsèques est en cours d’élaboration à la grande chancellerie d’Abidjan.

Le Président Alassane Ouattara ne va pas tardé pour se prononcer sur la candidature du RHDP, a commenté une source autorisée à Confidentiel Afrique. D’ores et déjà, alors que la machine politique était mise à turbo, pour bien entamer la campagne présidentielle, c’est un véritable rétropédalage qui surgit au sommet de l’appareil politique au pouvoir. Selon nos informations, Alassane Ouattara rebattra les cartes et devrait sortir un jocker caché, pour le mettre en piste de la présidentielle d’octobre prochain. Deux options s’imposent devant lui: organiser des élections primaires internes libres et démocratiques au sein du RHDP qu’il abritera et, s’auto représenter pour un troisième scrutin présidentiel (2010, 2015, 2020).

Des potentiels noms sont en embuscade. On cite pour succéder au défunt Premier ministre, l’actuel ministre de La Défense, Ahmed Bagayoko Alias AMBAK, réputé proche de la Première Dame Dominique Ouattara, l’homme d’affaires et puissant argentier du parti, Adama Bictogo, qui assure la direction exécutive du RHDP et Abdourahmane Cissé, jeune et compétent ministre du gouvernement Gon Coulibaly. Ce dernier est une bonne carte dans les mains du Président Ouattara, pour justifier son choix et faire adhérer autour de sa candidature plusieurs figures modérées du landernau politique ivoirien. Cette présidentielle ivoirienne très agitée d’octobre prochain sera un tournant décisif dans la marche de ce géant mondial du cacao, en proie à plusieurs crises politiques et sécuritaires.