Côte d’Ivoire: une attaque attribuée à des jihadistes vise des militaires dans le Nord

Selon le bilan provisoire fourni par l’état-major, on compte « une dizaine de morts, six blessés et un assaillant neutralisé » rapporte notre correspondant à Abidjan, Pierre Pinto. « Les enquêtes sont en cours pour déterminer la nature, les circonstances et le bilan définitif de cette attaque », indique le communiqué. « Des mesures urgentes ont été prises dans la zone, notamment la mise en alerte de toutes les troupes ainsi que le ratissage en vue de retrouver les assaillants », ajoute-t-il. L’état-major se refuse donc pour le moment de confirmer le caractère jihadiste de l’opération.