samedi 20 février 2021 • 324 lectures • 0 commentaires

Youssou Ndour et ses collaborateurs ont rendu visite à Coumba Gawlo qui traverse présentement des moments assez délicats. Une visite qui a mis du baume au coeur de l'interprète de "Yo Male"

Nombreux sont les Sénégalais qui ont été touchés par la récente déclaration de Couba Gawlo Seck sur sa maladie. Ce, dans l'émission "Invité d'honneur" de la Tfm qui sera diffusée ce samedi.

Hier vendredi, Youssou Ndour, son frère Bouba Ndour et certains de ses collaborateurs sont allés rendre visite à cette incontestable diva de la musique sénégalaise. Et celle-ci a beaucoup apprécié.

"J'ai été profondément émue et à la fois touchée par la visite de Youssou Ndour pour me témoigner sa solidarité. Cette icône et référence de toute la jeunesse. Notre porte-drapeau. Tu as prouvé encore une fois que tu es le patriarche. Djeureudjeuf couz (Ndlr: cousin). Les mots me manquent", a-t-elle témoigné.

Pour rappel, l'émission invité d'honneur sera diffusée ce samedi sur la Tfm.