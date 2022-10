mercredi 26 octobre 2022 • 395 lectures • 1 commentaires

La diva de la musique sénégalaise refait surface après plusieurs mois d’absence. En France depuis des mois pour se soigner, Coumba Gawlo Seck a profité de ce congés forcé pour aller à la Mecque et remplir un des piliers de l’Islam. C’est sur sa page facebook qu’elle a fait l’annonce.

«Je rend grâce à Allah (SWT) de m'avoir donné la force de traverser cette longue et douloureuse épreuve, d'être restée si longtemps éloignée de la scène musicale pour raison de santé » a-t-elle ainsi écrit. Elle a aussi tenu à remercier Allah de lui avoir permis d'accomplir son devoir de musulmane et d'avoir eu le privilège et l'infime honneur de prier à la kaaba et sur la tombe du Prophète Mohammed ( SAWS ). "Qu'Allah SWT benisse le Sénégal, Ameen ya Rabbi", a-t-elle prié.



KHADY FAYE