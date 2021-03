Coumba Gawlo : « Ballago, tes textes forts et pleins d’enseignements nous parlent encore »

dimanche 14 mars 2021 • 313 lectures • 1 commentaires

People 4 heures Taille

iGFM – (Dakar) Absente du Sénégal, la Diva Coumba Gawlo exprime sa compassion et sa tristesse. Elle partage la douleur de toute la famille de Thione Ballago Seck, des acteurs culturels et de tout le peuple Sénégalais et leur présente ses condoléances attristées.

“J’ai appris avec tristesse et émoi ce matin la disparition de notre porte-drapeau Thione Ballago Seck. Celui qu’on appelait affectueusement Papa Thione. Le grand chanteur, auteur, compositeur et meilleur parolier de toute sa génération s’en est allé à jamais”, témoigne Coumba Gawlo.

“Ballago, tes textes forts et pleins d’enseignements nous parlent encore. Tes mélodies continueront à nous bercer. L’artiste est éternel ! Repose en paix Papa”, ajoute la chanteuse.





style="display:block"

data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"

data-ad-slot="6278719341"

data-ad-format="auto"

data-full-width-responsive="true">



Cet article a été ouvert 313 fois.

Publié par Mame Fama GUEYE editor