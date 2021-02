samedi 20 février 2021 • 564 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L'artiste-chanteuse, Coumba Gawlo qui a perdu sa voix, est revenue sur les circonstances de sa maladie, ce samedi, sur la TFM.

"Je respecte mon public, la réalité est là et elle me rattrape. Il faut avoir le courage et la dignité de parler au public. Je dois dire pourquoi mon public ne me voit plus sur scène. En Afrique c'est difficile mais je pense que c'est mon métier et il fallait parler", a-t-elle déclaré, dans "Invité d'Honneur".

"C'est après mon intervention"

"C'est maladie est arrivée subitement entre septembre et octobre après mon intervention. Je pensais que c'était juste dû au confinement. Après le mois d'octobre, j'ai remarqué que ça n'allait pas. Même pour parler, c'est difficile. La corde vocale me fait mal. C'est après que j'ai appelé mon médecin et il m'a dit que c'est quand j'ai été incubée pendant 5h de temps. C'est vrai que cela a aussi duré", a expliqué la Diva qui a décidé de suspendre sa carrière pour se soigner.

Coumba Gawalo a par ailleurs ajouté que pendant la nuit, elle se pose tellement de questions sur cette maladie. "Je me couche jusqu'au milieu de la nuit et je me demande qu'est-ce qui m'est arrivée?" a-t-elle révélé en début d'émission avec les larmes.