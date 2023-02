vendredi 24 février 2023 • 220 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Arrivée hier soir à Dakar, après une longue absence, la diva à la voix d'or Coumba Gawlo est de retour au bercail. Une foule immense était à son accueil chez elle, pour lui réserver une belle surprise.

L'émotion était à son comble, hier après-midi, dans les locaux de Gawlo Office Media (Go Media). Un moment émouvant entre la diva, le personnel de Go Media et les membres de l'association Lumière pour l'Enfance. Tous étaient au rendez-vous pour accueillir la star : des enfants, les musiciens et les fans de la diva.

Des larmes de joie et d'affection. Des pleurs, mais aussi des chants et des témoignages émouvants de reconnaissance pour Coumba Gawlo envers le personnel de sa radio comme, les musiciens de son orchestre, plus de trois années durant, malgré les contraintes de ce retrait de la scène musicale. Émue par cet accueil, Coumba Gawlo a salué cette marque d'affection et de loyauté de la part du personnel, de ses musiciens et des fans.

Sentiments partagés, qui furent diversement et exprimés durant ces plus de trois années de retrait de la scène musicale, qui ont tenu la diva physiquement éloignée de ses collaborateurs et de son public. Les voisins n'ont pas été en reste, tout aussi heureux de retrouver leur diva, qui a partagé avec eux ces moments de retrouvailles.

Coumba Gawlo Seck fera face à la presse nationale et internationale le mardi 28 février au musée des Civilisations noires à 16 h. Histoire de revenir sur son absence, sur sa carrière et quelques sujets d'actualité du pays.