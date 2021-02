Coumba Gawlo : "Je dois avoir le courage et la dignité de parler au public"

iGFM (Dakar) "Je respecte mon public, la réalité est là et elle me rattrape. Il faut avoir le courage et la dignité de parler au public", a déclaré Coumba Gawlo Seck, samedi, sur la TFM, au sujet de la perte de sa voix survenue lors d'une intervention.

