mercredi 21 février 2024 • 745 lectures • 3 commentaires

iGFM – (Dakar) La chanteuse Coumba Gawlo regrette l'incident survenu au cours d'un contrôle de routine, à l'arrivée des passagers d'un vol en provenance de Bamako, au cours duquel Souleymane Bangoura alias Soul Bang's, musicien et manager de Manamba Kanté, a été interpellé puis libéré par la police.

Dans un communiqué, la diva explique que dès qu'elle a reçu l'information de son chef du protocole, présent à l'aéroport pour accueillir Manamba Kanté et son manager Soul Bang's, pour les assister, les convoyer et les installer à l'hôtel, elle a pris les dispositions nécessaires pour assister sa fille Manamba Kanté et Soul Bang's, avec qui elle a communiqué par téléphone.

Ainsi, Coumba Gawlo Seck les a invités à garder leur calme et leur sérénité, pour qu'une solution à l'amiable soit trouvée. Pour rappel, des musiciens de l'orchestre de Coumba Gawlo Seck ont effectué ce voyage avec Soul Bang's, à l'aller comme au retour de Bamako, où vient de se tenir avec succès, une édition du Festival international Chant des Linguères, organisé par Coumba Gawlo Seck.