vendredi 5 février 2021 • 259 lectures • 0 commentaires

People 2 heures Taille

iGFM – (Dakar) La chanteuse Coumba Gawlo Seck a annoncé jeudi s’être retirée provisoirement de la scène musicale nationale et internationale en raison de problèmes de santé touchant sa voix.

« Je viens vous annoncer mon retrait pour un moment de la scène musicale pour des problèmes de santé », a-t-elle dit dans une vidéo transmise à iGFM par son manager. «Cela va vous étonner que j’en parle puisqu’en Afrique, on dit qu’il faut tout cacher, mais non. J’ai tenu à parler à mes fans, aux populations pour qu’ils puissent comprendre», a déclaré Coumba Gawlo Seck d’une voix difficile empreinte de tristesse.

Coumba Gawlo Seck estime être, pour le moment, « dans l’impossibilité de chanter et même parfois de parler ». Elle a révélé avoir subi il y a quelques mois une opération, suite à une occlusion intestinale. Une obstruction partielle ou totale de l’intestin grêle ou du côlon.

La diva a indiqué que ses intestins ont été amputés de « près d’un mètre » après cette opération. Elle rend, cependant, grâce à Dieu de s’en être sortie.

Les médecins « ont diagnostiqué des dommages au niveau de mes cordes vocales suite au tube introduit m’empêchant de chanter pour un bon moment et parfois même de parler », explique-t-elle.

La chanteuse promet malgré tout de rester en contact avec ses fans à travers ses activités sociales et son dernier clip « borom darou », offert aux mélomanes. Coumba gawlo seck en a profité pour exhorter les populations à redoubler de vigilance pour lutter contre le covid-19. «Ne baissez jamais les bras, continuez de garder la foi et respectez les mesures barrières », conseille-t-elle.

La chanteuse a remercié tous ceux qui lui ont apporté leur soutien au cours de cette épreuve dont sa mère et le chef de l’Etat Macky Sall.