vendredi 13 août 2021 • 151 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Dakar) C'est la reprise de la Premier League ce week-end. Cinq Sénégalais sont sur le pont.

L'affaiblissement d'Arsenal et de Tottenham change le paysage de la Premier League, pour laisser la place à un quatuor : Manchester City est le grand favori à sa propre succession, devant Chelsea, Liverpool et MU. Trente-trois jours après la finale de l'Euro à Wembley, la Premier League reprend ce soir, avec Brentford-Arsenal. Brentford, qui n'a plus joué dans l'élite depuis 1947, a quitté son vieux Griffin Park après 116 ans pour un stade moderne de 17 000 places à l'acoustique révolutionnaire, qu'il partagera avec les rugbymen des London Irish. Mais au-delà de Brentford, c'est tout le paysage de la Premier League qui est en mouvement. Cinq Sénégalais seront attendu pour un nouveau départ.

Sadio Mané pour la reconquête du titre

Sacré champion d'Angleterre avec Liverpool en 2019/2020, Sadio Mané va à la reconquête du titre après une saison 2020/2021 très compliquée marquée par zéro trophée. "Tout le monde s’est suffisamment reposé, en particulier moi-même. La présaison s’est bien passée et je pense que physiquement et mentalement, je suis prêt. J’en suis vraiment content et j’ai hâte de débuter cette saison", a déclaré l'attaquant des Lions du Sénégal qui démarre par un déplacement à Norwich, samedi à 17h30.

Edouard Mendy pour un premier trophée national

Arrivé à Chelsea l'été dernier, Edouard Mendy n'a pas tardé à s'exprimer. Hormis ses 16 clean sheets, le gardien de but des Lions a remporté la Ligue des Champions et la SuperCoupe d'Europe en une seule saison. Il faudra confirmer tout cela par un premier titre national qui est la Premier League. Un trophée que Mendy et Chelsea vont certainement tenter de prendre devant Manchester United et Manchester City (tenant du titre) deux autres sérieux prétendants. Chelsea défie Crystal Palace samedi à 15h00.

Nampalys pour l'Europe

Leicester joue pour l'Europe depuis au moins 3 à 4 saisons. Cette année, l'équipe de Nampalys Mendy qui avait fini la saison dernière à la 5e place, devra tenter de faire mieux. Et l'objectif sera sans doute de figurer dans le top 4 pour espérer jouer la Ligue des Champions. C'est aussi un double objectif pour le Sénégalais, qui devra également lutter pour retrouver sa place de titulaire. Les Bleus vont démarrer par la réception de Wolverhampton ce samedi à 15h00.

Sarr et Kouyaté pour le maintien

Deux Sénégalais vont devoir lutter pour le maintien. En retrouvant l'élite un an après sa descente, Watford de Ismaïla Sarr va forcément éviter de redescendre aussitôt. Ils vont compter sur l'international sénégalais, qui risque de ne plus quitter son club pour Manchester United ou encore Liverpool. Watford accueille Aston Villa samedi à 15h00.

De son côté, Cheikhou Kouyaté qui a fini 14e lors de la dernière saison, est attendu pour faire plus. Surtout que Crystal Palace luttait pour le maintien. Avec l'arrivée de Patrick Vieira sur le banc, les partenaires de Kouyaté montrent qu'ils sont ambitieux et ils ont envie de dépasser ce rang. Le défenseur sénégalais va défier son partenaire en sélection Édouard Mendy (Chelsea), ce samedi à 15h00. Que le spectacle commence.