mardi 26 octobre 2021

iGFM – (Dakar) Birame de la série « Maitresse d’un homme marié » a rejoint sa sœur. Depuis la fin de la saison 3 de ladite série, l’acteur vient de réagir sur le post de sa sœur qui avait suscité beaucoup de bruits.

« J’ai vraiment encaissé dans la saison 3 de Maîtresse d’un homme marié et ça se voyait à la télé. A chaque fois, c’est ma sœur qui me demandait de rester. Halima est allée jusqu’à me menacer pour que je finisse le projet… Maintenant, je vais faire une pause et croyez-moi, vous n’allez plus me voir dans certaines productions, il faut qu’on nous respecte », tonne-t-il.

