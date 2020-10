vendredi 16 octobre 2020 • 111 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) C'est un véritable cri de coeur que Mme Fatoumata Déo Cissé, conseillère à la présidence lance au président de la République, Macky Sall contre les agissements peu orthodoxes de celui qu'elle qualifie de "Mr Bour Gueweul de la Présidence". Dans une lettre parvenue ce vendredi à IGM, elle ne met pas de gants pour dénoncer de telles pratiques dans l'entourage du président Sall.

"Nous sommes dans un parti depuis sa création. On nous connaît comme des bosseurs, disciplinés, fédérateurs et massificateurs. De grâce ne nous faites pas sortir de notre réserve...

Mr le Bour guewel de la Présidence trop c'est trop . Excellente MR le Président de la République il faut sonner la fin de la récréation car le Bour guewel de la Présidence est là que pour son propre intérêt.

Un manipulateur, un truand, un menteur , un comploteur, un voleur...Il a décidé d'écraser toutes les personnes qui croient seulement en Son Excellence Monsieur le Président Macky Sall. Mais ça suffit Mr Bour Guewel. "Tu étais où quand on mouillait les maillots"

Alors de grâce si tu ne peux pas mettre tout le monde au même pied d'égalité

De grâce arrête de jouer sur la conscience des gens. Tu proposes un poste à un militant dévoué un diambar un bosseur un intellectuel . Et un bonjour on retrouve ce poste entre les mains d'un truand, d'un escroc qui a des dossiers entre les mains de la justice pour escroquerie...

Bour Guewel tu as placé toute ta belle famille dans les directions les plus précieuses... Tu as occupé tout les bureaux de la Présidence par tes subordonnés et tes "dorcates"🔨 .

Nous fidèles à son Excellence Monsieur le Président Macky Sall, nous sommes devenus des ambulants... Excellence Mr le Président de la République . C'est un cri de coeur .Veuillez sonner la fin de la récréation du Bour guewel

Ndah li ram si niah bi la dieum.

À bon entendeur salut.

Mme Cissé Deo, Conseillère à la Présidence