jeudi 5 août 2021 • 633 lectures • 0 commentaires

Sport 1 heure Taille

L'histoire d'amour entre Lionel Messi et le FC Barcelone est bel et bien terminée. Le club Blaugrana a finalement publié un communiqué entérinant le départ de la Pulga !

"Bien qu'ayant conclu un accord entre le FC Barcelone et Leo Messi et avec l'intention claire des deux parties de signer un nouveau contrat aujourd'hui, il ne peut pas être officialisé en raison d'obstacles économiques et structurels. Compte tenu de cette situation, Lionel Messi ne restera pas lié au FC Barcelone. Les deux parties regrettent profondément que les souhaits du joueur et du club ne puissent finalement pas être exaucés. Le Barça tient à remercier de tout cœur le joueur pour sa contribution à la valorisation de l'institution et lui souhaite le meilleur dans sa vie personnelle et professionnelle", a indiqué le Barça dans un communiqué officiel.