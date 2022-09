jeudi 1 septembre 2022 • 679 lectures • 0 commentaires

Écarté depuis le début de la saison, Bamba Dieng pensait quitter l'Olympique de Marseille pour Nice. Après une journée rocambolesque, l'attaquant a choisi de rester en France pour prendre son envol chez les Aiglons... avant d'échouer à la visite médicale !

Dieng va rester à Marseille. En seulement quelques heures, Bamba Dieng (22 ans) a perdu plus de calories que sur tout l'été. Poussé contre son gré vers la sortie depuis plusieurs semaines par les dirigeants de l'Olympique de Marseille, l'attaquant sénégalais pensait trouver un point de chute. Dieng choisit Nice... Lorient ?



Le club breton a longtemps cru tenir le bon bout... avant d'être devancé par Leeds. La formation anglaise, qui a trouvé un accord avec son homologue phocéenne, a finalement... été devancée dans la dernière ligne de ce mercato d'été. Annoncé en partance pour les Peacoks, le Lion de la Téranga a pesé le pour et le contre pour donner sa préférence à Nice. Avec les départs de Kasper Dolberg (Séville) et Amine Gouiri (Rennes), le pensionnaire de l'Allianz Riviera, qui a récupéré Gaëtan Laborde (Rennes), a grillé la politesse à Leeds en proposant 12 millions d'euros, hors bonus éventuels, plus un pourcentage à la revente, pour mettre la main sur le champion d'Afrique.



Un joli chèque en perspective pour le vice-champion de France, qui avait déboursé 400 000 euros pour Dieng en octobre 2020. ... mais échoue à la visite médicale ! Problème, le transfert de Dieng a finalement capoté. Pourquoi ? Selon Nice-Matin, le buteur olympien n'a pas donné satisfaction aux Aiglons lors de sa visite médicale ! Un énorme coup dur pour le natif de Pikine, qui avait pourtant fait amende honorable en acceptant son sort face à la volonté farouche des dirigeants de s'en séparer.

Avec la fermeture du mercato à 23h, Dieng et l'OM ont tous fini sur le carreau. A moins qu'Igor Tudor finisse par lui donner sa chance...

