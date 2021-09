mercredi 15 septembre 2021 • 200 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Salif Keïta un des formateurs de l'académie Diambars est revenu sur la qualification de l'équipe au 2e tour de la Coupe de la Confédération Africaine de Football. Dans cet entretien avec IGFM, l'ancien attaquant des Lions du Sénégal a également dévoilé leurs objectifs avant de parler du prochain adversaire nigérian, Enymba FC.

«Je pense que c’est une victoire méritée parce que ce n’était pas facile en première période. Ils nous ont mis un impact physique. Je pense que nos jeunes ont persévéré et essayé de rester calmes. Ils ont essayé de courir et avec le temps on a gagné. C’est une victoire qui est méritée. L’équipe guinéenne n’est pas mauvaise. C’est un adversaire qui a essayé de poser le jeu au moment où on était un peu lent sur notre transition défensive. Ils ont essayé de jouer avec leurs gros gabaris contrairement à nous. Mais nos joueurs sont vifs et à la fin du match on a vu que physiquement ils n’ont pas tenu. Notre jeu a été fluide en deuxième période. Cela nous a permis de marquer autant de buts.»

Diambars sans ses attaquants

«Cela nous arrive souvent. Diambars a joué ses matchs sans ses attaquants. Si vous regardez bien, en championnat nous avons joué sans nos attaquants. Ils étaient presque tous blessés et maintenant ils sont partis en Europe. Ils sont en plein test. Diambars est un centre de formation où on a une seule philosophie c’est d’emballer jusqu’en haut. Le jeune qui est dans l’équipe des juniors s’il vient dans l’équipe Pro, il sait comment jouer. Il a moins de problèmes, c’est des jeunes attaquants qui manquent encore d’expérience. Ils n’ont pas encore joué dans le haut niveau. Les mettre dans un match de Coupe d’Afrique, c’est encore plus difficile. Donc, on n’a pas le choix. Un centre de formation est fait pour vendre et nous à Diambars, on ne retient aucun joueur. Chaque fois qu’il y a quelque chose, on laisse le gamin partir. L’objectif, c’est de les laisser partir pour qu’ils réussissent en Europe pour pouvoir prendre soin de leurs familles respectives. On va aussi jouer d'autres matchs sans attaquants ou même sans défenseurs. C’est ça le football.»

Objectifs

«Je pense qu’on s’attendait à cette qualification. Quand une équipe joue c’est pour aller gagner. On n’a pas douté. Nous à Diambars, on joue pour gagner. Je pense qu’on a l’avantage de jouer une seule fois chez nous. C’est un avantage qui nous a facilité cette qualification. Je pense que c’est une qualification qui est méritée et attendue. Cette deuxième expérience, il fallait monter les escaliers après une première expérience ratée. Maintenant, on va essayer de se battre pour passer le 2e tour. L’objectif c’est de disputer la phase de poules.»

Enymba FC, l’avdersaire du 2e tour

«C’est une équipe nigériane. J’ai entendu qu’il y a de grands joueurs qui sont sortis de là-bas. Personnellement, je ne connais pas cette équipe. Mais je ne sais pas s’ils sont aussi bons que dans le passé. Je ne suis pas le championnat nigerian, mais je pense que ce n’est pas ça le plus important. On va les recevoir en premier avant d’aller chez eux. Mais nous avons encore un mois pour nous renseigner. On va prendre des informations pour voir comment ils sont.»