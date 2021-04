mercredi 21 avril 2021 • 401 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le Jaraaf de Dakar a décroché une qualification historique pour les quarts de finale de la Coupe de la Confédération Africaine de football (CAF), mercredi, à Thiès, après son succès (1-0) contre l'Etoile Sportive du Sahel, lors de la 5e journée de la phase de poules.

Historique pour le club de la Médina et le football sénégalais. Seul représentant sénégalais dans cette compétition, le Jaraaf a décroché son ticket pour les quarts de finale de la Coupe de la Confédération Africaine de football (CAF) en s'imposant devant l'Etoile Sportive du Sahel grâce à l’unique but de la partie signé Pape Youssou Paye (25') auteur de 3 réalisations dans cette compétition.

Une première pour le football sénégalais dans le nouveau format de cette compétition. C'est une grosse performance.

Leader de son groupe avec 10 points, le Jaraaf tentera de terminer premier mercredi prochain, lors de la dernière journée contre le CS Safxien.

Quant aux Tunisiens, ils se consoleront un peu avec la qualification, toujours dans cette poule C, du CS Sfaxien grâce à sa victoire au Burkina Faso face à Salitas (2-0).

Les deux équipes d’ESS et du FC Saltis comptent respectivement 5 et 3 points et sont éliminées des quarts de finale.

Lors de la dernière journée, il y aura CSS-Jaraaf et ESS-Salitas.