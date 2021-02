Coupe CAF : Senghor et Anouma au stade Lat Dior de Thiès

dimanche 21 février 2021 • 127 lectures • 0 commentaires

Sport 35 mins Taille

iGFM (Thiès) Candidats à la présidence de la Confédération Africaine de football (CAF), Me Augustin Senghor et Jacques Anouma ont effectué le déplacement, au stade Lat Dior de Thiès, ce dimanche, pour suivre le match Jaraaf-FC Platinum, comptant le barrage retour de la Coupe de la CAF. Le Sénégalais et l'Ivoirien qui visent le fauteuil le 12 mars prochain, sont toujours en discussions pour que l'Afrique de l'Ouest puisse avoir un seul candidat. En tout cas la présence de Anouma à Thiès est un bon signe.





Cet article a été ouvert 127 fois.

Publié par Mamadou Salif editor