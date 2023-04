mardi 4 avril 2023 • 393 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le Bayern Munich est éliminé en quarts de finale de la Coupe d'Allemagne, mardi soir, à l'Allianz Arena, par Firboug vainqueur (1-2) dans le temps additionnel

Craignant de voir le triplé Bundesliga-Coupe d’Allemagne-Ligue des Champions lui échapper le Bayern Munich a décidé de virer Julian Nagelsmann pour le remplacer par Thomas Tuchel. Le nouveau boss des Bavarois s’est vite fait remarquer puisqu’il a gagné le choc face au Borussia Dortmund et a repris la tête du championnat. Ce soir, le Bayern voulait confirmer en quarts de finale de la Coupe d’Allemagne avec la réception de Fribourg.



Mané encore muet



Tout avait bien commencé avec l’ouverture du score à la 19e minute par Dayot Upamecano, avant qu’Hofler ne gâche la fête en égalisant huit minutes plus tard. 1-1 à la pause. Les visiteurs ont tenu bon à l’Allianz Arena et se sont même offert le luxe de terrasser leur hôte sur un penalty obtenu dans le temps additionnel suite à une main de Musiala. Lucas Höler ne s’est pas fait prier pour transformer la sentence. Le Bayern est éliminé. Fribourg rejoint le dernier carré avec l’Eintracht Francfort. Pas de triplé cette saison pour les Bavarois. A noter que Sadio Mané est entré à la 78e minute. Son entrée en jeu n'a pas été payante.