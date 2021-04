mercredi 28 avril 2021 • 63 lectures • 0 commentaires

Sport 59 mins Taille

iGFM (Dakar) La phase de groupes de la Coupe de la Confédération rend son verdict ce mercredi soir avec la dernière journée au programme à des horaires tardifs.

Après les éliminations retentissantes de la RS Berkane, tenante du titre, et de l’Etoile du Sahel, vainqueur de la compétition à deux reprises, il y a dix jours, tous les regards seront braqués vers le groupe A où 4 équipes se disputeront les deux derniers billets restants pour les quarts de finale : les Sud-Africains des Orlando Pirates, les Libyens d’Al Ahly Benghazi, les Nigérians d’Enyimba et les Algériens de l’ES Sétif.

Les trois premiers nommés ont leur destin en mains et seront qualifiés s’ils s’imposent (un nul suffit même aux Pirates sur le terrain d’Enyimba, et même une défaite ne serait pas forcément rédhibitoire). En revanche, l’ES Sétif est dans l’obligation de gagner à domicile contre Benghazi et d’espérer dans le même temps qu’Enyimba ne s’impose pas.

Dans le groupe B, la JS Kabylie et Coton Sport se disputeront à distance la première place, tandis qu’un choc au sommet entre le CS Sfaxien et le Jaraaf Dakar permettra de déterminer qui finit premier du groupe C. Dans le groupe D enfin, le Raja Casablanca réalisera un sans-faute s’il décroche une 6e victoire en autant de matchs, à domicile face aux Zambiens de Nkana !

Le programme de mercredi (horaires en temps universel)

Avec Afrikfoot