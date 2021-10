lundi 25 octobre 2021 • 118 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) On connaît désormais les 32 équipes qui vont prendre part au tour de cadrage de la Coupe de la Confédération

Les 16 qualifiés issus des deux tours préliminaires tels que la JS Kabylie, finaliste la saison passée, la RS Berkane, le CS Sfaxien, DCMP et Coton Sport ont été rejoints par les 16 reversés de la Ligue des champions comme le TP Mazembe, l'ASEC Mimosas, le Stade Malien et Simba. Le tirage au sort de ce tour, le dernier avant la phase de groupes, aura lieu mardi.



Les 16 qualifiés des tours préliminaires : RS Berkane (Maroc), JS Kabylie (Algérie), Enyimba FC (Nigeria), CS Sfaxien (Tunisie), JS Saoura (Algérie), Pyramids FC (Égypte), Al Masry (Égypte), Gor Mahia FC (Kenya), Marumo Gallants FC, Coton Sport Garoua (Cameroun), Orlando Pirates (Afrique du Sud), Red Arrows FC (Zambie), DC Motema Pembe (RD Congo), Binga FC (Mali), GD Interclube (Angola).



Les 16 reversés de la Ligue des champions : Hearts of Oak (Ghana), LPRC Oilers (Liberia), Stade Malien (Mali), US Gendarmerie Nationale (Niger), Al Ittihad (Libye), Tusker FC (Kenya) , APR FC (Rwanda), AS Maniema Union (RDC), Tout Puissant Mazembe (RDC), Simba SC (Tanzanie), Rivers United (Nigeria), ASEC Mimosas (Côte d’Ivoire), Association Sportive Otoho (Congo), FC Nouadhibou (Mauritanie), Royal Leopards (Eswatini), Zanaco FC (Zambie)