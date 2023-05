lundi 1 mai 2023 • 114 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La veille de son quart de finale retour de la Coupe de la Confédération, contre les Young Africans au Benjamin Mkapa National Stadium de Dar es Salaam dimanche (0-0), l'équipe de Rivers United a vécu un traumatisme.

La veille de la rencontre en terre tanzanienne, alors qu’ils devaient refaire leur retard de deux buts concédés lors de la manche aller à Uyo au Nigeria (0-2), les visiteurs ont été victimes d’un cambriolage de leur bus doublé d’une attaque chimique, alors que celui-ci était heureusement vide. "À peine 24 heures avant le coup d'envoi du quart de finale retour de la Coupe de la Confédération à Dar es Salam, le bus de l'équipe de Rivers United a été cambriolé et des objets d'une valeur de plusieurs milliers de dollars ont été volés, a signifié le club sur ses réseaux sociaux, la veille de la manche retour. Alors qu'ils terminaient leur dernière séance d'entraînement avant le choc contre les Young Africans de Tanzanie, les Pride of Rivers ont constaté que leur bus d'équipe avait été cambriolé et aspergé de produits chimiques toxiques et qu'une somme de 5 250 dollars (environ 4 700 euros, ndlr) avait disparu."



