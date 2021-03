mercredi 17 mars 2021 • 61 lectures • 0 commentaires

Sport 54 mins Taille

iGFM (Dakar) La 2e journée de la phase de groupes de la Coupe de la Confédération est à suivre ce mercredi avec huit matchs au programme à travers le continent.

Dans le groupe A, l’ES Sétif, accrochée «à domicile» (le match était délocalisé au Ghana) par les Orlando Pirates pour son premier match (0-0), tentera de se rattraper contre Al Ahly Benghazi, dans un match là aussi délocalisé, cette fois au Caire en Egypte.





style="display:block"

data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"

data-ad-slot="6278719341"

data-ad-format="auto"

data-full-width-responsive="true">



Dans la poule B, la RS Berkane, tenante du titre, et la JS Kabylie ont gagné le premier match et se déplacent respectivement au Cameroun contre Cotonsport et en Zambie face à NAPSA Stars.





style="display:block"

data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"

data-ad-slot="6278719341"

data-ad-format="auto"

data-full-width-responsive="true">



Les deux clubs tunisiens du groupe C, l’Etoile du Sahel et le CS Sfaxien, ont débuté par une victoire à la maison et tenteront de confirmer en se rendant en Afrique de l’Ouest, respectivement pour défier Salitas et le Jaraaf Dakar. Ce dernier qui avait perdu son premier match, doit se relancer à domicile.





style="display:block"

data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"

data-ad-slot="6278719341"

data-ad-format="auto"

data-full-width-responsive="true">



Dans la poule D enfin, le Raja Casablanca, qui a débuté par un court succès contre Namungo (1-0), effectue un déplacement périlleux en Zambie contre Nkana, tandis que le Pyramids FC, qui a lui aussi remporté son premier match, se rend sur le terrain de Namungo.





style="display:block"

data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"

data-ad-slot="6278719341"

data-ad-format="auto"

data-full-width-responsive="true">



Le programme de mercredi (horaires en temps universel)





style="display:block"

data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"

data-ad-slot="6278719341"

data-ad-format="auto"

data-full-width-responsive="true">









style="display:block"

data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"

data-ad-slot="6278719341"

data-ad-format="auto"

data-full-width-responsive="true">









style="display:block"

data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"

data-ad-slot="6278719341"

data-ad-format="auto"

data-full-width-responsive="true">