iGFM (Dakar) La Confédération africaine de football (CAF) procédait ce vendredi au tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de la Confédération.

En l’absence du tenant du titre, la RS Berkane, éliminée dès la phase de groupes, c’est un autre club marocain qui fait office de favori : le Raja Casablanca.

Reversé de la Ligue des champions et auteur d’un sans-faute en phase de groupes (6 victoires), l’Aigle Vert devra tout de même se méfier de l’adversaire désigné par le tirage, les Orlando Pirates. En quête de leur gloire passée, les Sud-Africains bouclent une belle campagne même si Enyimba les a coiffés sur le fil pour la première place de leur groupe.

Les Nigérians affronteront justement le FC Pyramids, finaliste malheureux la saison passée et favoris d’un quart a priori assez déséquilibré. Beaucoup de suspense en revanche pour l’affiche entre les Algériens de la JS Kabylie et les Tunisiens du CS Sfaxien qui proposeront un derby du Maghreb très indécis. Même configuration pour le match entre les Camerounais de Coton Sport et les Sénégalais du Jaraaf Dakar, soit deux équipes pas forcément attendues à ce niveau. Matchs aller le 16 mai, retour le 23 mai.

Les affiches des quarts de finale

CS Sfaxien (Tunisiz) v JS Kabylie (Algérie)

Orlando Pirates (Afrique du Sud) v Raja Casablanca (Maroc)

Pyramids FC (Egypte) v Enyimba (Nigeria)

Coton Sport (Cameroun) v Jaraaf (Sénégal)

Avec Afrikfoot