lundi 12 avril 2021

Sport 3 heures Taille

iGFM (Dakar) A l’issue de la 4e journée de la phase de groupes disputée ce dimanche, on connaît déjà un premier qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de la Confédération ! Selon Afrikfoot, le Raja est le premier qualifié.

Il s’agit du Raja Casablanca, qui a de nouveau battu le Pyramids FC (3-0), cette fois en Egypte, pour enchaîner une 4e victoire en autant de matchs. Les Congolais Ngoma (15e) et Malango (42e) et l’inévitable Rahimi (77e) ont offert le succès au RCA qui frappe un très grand coup face au finaliste de la précédente édition.

Cela commence à sentir bon aussi pour les Camerounais de Coton Sport, qui ont écrasé les Zambiens de NAPSA Stars (5-1), et pour les Sud-Africains des Orlando Pirates, tombeurs 3-0 d’Al Ahly Benghazi, qui trônent en tête de leur groupe respectif. Comme à l’aller, la JS Kabylie et la RS Berkane, tenante du titre, ont partagé les points (0-0) et restent à la lutte pour la qualification dans le groupe B dominé par Coton Sport. Match nul aussi dans le choc 100% tunisien entre le CS Sfaxien et l’Etoile du Sahel (2-2). Les équipes occupent provisoirement les deux premières places de la poule C mais le Jaraaf Dakar et Salitas, qui s’affront lundi, peuvent les déloger.

A noter enfin la première victoire de l’ES Sétif, qui s’est enfin réveillé face aux Nigérians d’Enyimba (3-0) et qui revient à seulement 2e points de sa victime du jour et de la 2e place dans la poule A.