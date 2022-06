jeudi 9 juin 2022 • 1933 lectures • 1 commentaires

iGFM (Dakar) L'Equateur pourrait être disqualifié de la Coupe du monde 2022, informent plusieurs médias dont Footmercato.

Qualifié à la Coupe du Monde et tiré au sort dans le groupe A en compagnie du Qatar, du Sénégal et des Pays-Bas, l'Équateur pourrait finalement être disqualifié de la Coupe du Monde, aux dépens du Chili qui serait repêché après avoir terminé 6e du groupe de qualification sud-américain.



Le joueur Byron Castillo falsifie ses documents de naissance



La raison ? L'international équatorien Byron Castillo a falsifié ses documents de naissance et est en réalité colombien. La FIFA devrait donner sa décision définitive dans les prochains jours mais selon Mundo Deportivo la décision serait déjà prise. Si c'est bien le Chili qui devrait être repêché, l'espoir de l'être est également présent en Italie éliminée de la couse à la Coupe du monde 2022 qui se déroulera du 21 novembre au 18 décembre au Qatar.