dimanche 18 décembre 2022 • 236 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) 172 buts ont été inscrits lors de la Coupe du monde 2022. Un nouveau record établi par cette 22e édition.

Après la finale folle entre l'Argentine et la France (3-3, 4-2 t.a.b.), la Coupe du monde 2022 est devenue l'édition la plus riche en buts de l'histoire de la compétition. 172 buts ont été inscrits au Qatar. C'est un de plus que lors des Coupes du monde 1998 et 2014 (171).



A noter que Mbappé est le meilleur buteur avec 8 réalisations devant Messi (7 buts).