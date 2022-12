jeudi 15 décembre 2022 • 305 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La Coupe du Monde 2022 connaît ses finalistes. L'Argentine défie la France dimanche prochain, au stade Lusail de Doha. Le moment est donc venu pour Lionel Messi de remporter l'unique trophée qui manque à sa carrière.

Ce n'est plus une nouvelle. Lionel Messi est et restera à jamais un des plus grands joueurs de l'histoire du football. Il a remporté 7 Ballons d'Or, la Ligue des Champions, la Liga, le championnat de France et, avec l'Argentine, la Copa America. Mais on le sait, le trophée ultime que Messi voudrait remporter, c'est la Coupe du Monde. En finale, la star argentine a l'occasion de la remporter enfin.



Faire bloc et faire face à la France



En 2014, au Brésil, le septuple ballon d'or y était presque, lorsqu'il a emmené son pays en finale de la Coupe du Monde brésilienne. Malheureusement pour lui, l'Allemagne a pris le dessus et la médaille d'argent reçue ne le consolera jamais, ni même la Copa America. Les larmes de Lionel Messi ont beaucoup coulé lors de ces finales (Coupe du monde et Copa). De mauvais souvenirs qui devraient rendre plus fort le capitaine argentin. Effectivement, Messi pourra compter sur sa forme du moment (5 buts et 3 passes décisives en 6 matchs), soit le meilleur buteur du tournoi.



Mieux, plusieurs joueurs seront à son service. Parmi eux, on peut citer le buteur Alvarez, Alvaro Martinez. Sans oublier Dybala et Di Maria. Même si ces derniers ne sont pas titulaires leur présence poserait de sacrés problèmes aux Français.



Une revanche à prendre sur la France



Pour gagner un grand tournoi, il faut une bonne défense. Le sélectionneur argentin, Scaloni, a la chance d'avoir à sa disposition deux défenseurs centraux en grande forme : Cristian Romero de Tottenham, et Lissandro Martinez de Manchester United. Les deux hommes savent aller au charbon pour l'équipe et l'équipe sait jouer en bloc bas afin de laisser des espaces à ses joueurs offensifs.



Mais les Argentins devront se méfier des Français qui les avaient privés de quart de finale de Coupe du monde en 2018. Quatre ans après, Messi et ses partenaires ont l'opportunité de prendre leur revanche sur des Bleus qui visent le doublé.