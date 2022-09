vendredi 23 septembre 2022 • 673 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Tous les joueurs participant à la Coupe du Monde de la FIFA, "Qatar 2022" auront accès à la FIFA Player App, a annoncé l'instance du football mondial, ce vendredi.

Conformément à la Vision 2020-2023 du Président de la FIFA visant à exploiter la technologie pour améliorer le football, les joueurs participant à la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ pourront obtenir des informations sur leurs performances sur le terrain grâce à l’application FIFA Player App, tel qu’annoncé par la FIFA, ce 23 septembre 2022. Voilà donc une nouveauté qui devrait ravir certains joueurs.



Accès à la FIFA Player App pour y consulter immédiatement leurs données individuelles après les matches



Ils (les joueurs) pourront y consulter leurs données individuelles, « des données footballistiques avancées, de performance physique et d'intelligence footballistique », directement après les matchs. Les joueurs pourront, par exemple, connaître, « sur des cartes thermiques positionnelles [...] la distance parcourue à différents seuils de vitesse, le nombre de courses au-dessus de 25 km/h ainsi que la vitesse maximale enregistrée. » L'instance dirigeante du foot mondial a précisé que cette nouveauté s'inscrit dans l'optique « d'exploiter la technologie pour améliorer le football ». La FIFA Player App avait été testée auprès de plusieurs équipes au moment de la Coupe Arabe 2021 et avait été présentée aux équipes qualifiées pour le Mondial 2022 lors du récent séminaire des équipes à Doha.



La FIFA a développé cette application sur la base des retours recueillis auprès de joueurs professionnels et en collaboration avec la FIFPRO, le syndicat représentant les footballeurs professionnels du monde entier. Dans quelques mois, la FIFA Player App sera utilisée pour la première fois lors d’une Coupe du Monde de la FIFA.

