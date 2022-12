samedi 3 décembre 2022 • 80 lectures • 0 commentaires

iGFM (DOHA) A l'issue de la phase de groupes de la Coupe du Monde de la FIFA "QATAR 2022, bouclée, hier soir, c'est l'heure du bilan chiffré.

Le premier tour du Mondial 2022 a livré son verdict, avec son lot de surprises et d’exploits. D’une présence historique des six continents à une Angleterre centenaire en passant par les records battus par les équipes africaines et asiatiques, retour sur les chiffres marquants de cette phase de poules.



1



Seize ans après, l’Australie va de nouveau passer la phase de poules de la Coupe du monde, offrant ainsi à l’Océanie son deuxième huitième de finale après 2006. En Allemagne, elle était accompagnée de l’Europe, de l’Amérique du Nord, de l’Afrique et de l’Amérique du Sud. Au Qatar, ce sont tout simplement les six continents qui seront au rendez-vous des huitièmes – une première - avec la présence également de l’Asie, qui égale au passage son record de représentants (2, comme en 2002 et 2010).



2



Avec seulement deux cartons rouges sur les 48 rencontres de la phase de groupes, cette Coupe du monde est la moins prolifique dans le domaine au 21e siècle. Il y avait eu 13 expulsions en 2002, 18 en 2006, 13 en 2010, 9 en 2014 et 3 en 2018.



2



Gagner le match d’ouverture a quasi toujours été une porte ouverte vers les huitièmes de finale. Depuis la France en 1930, jamais personne n’avait été éliminé après avoir triomphé lors du premier match de la Coupe du monde. Jusqu’à l’Equateur. Vainqueur du Qatar (2-0), la "Tri" a ensuite buté sur les Pays-Bas (1-1) et le Sénégal (2-1) pour devenir le deuxième pays de l’histoire à être éliminé en phase de groupes après avoir remporté le match d'ouverture à la Coupe du monde.



2/5



Grande absente de 2018 (aucun représentant en huitièmes de finale), l’Afrique a cette fois vu certaines de ses nations réussir à sortir des poules avec les qualifications du Maroc et du Sénégal. Suffisant pour égaler le record de 2014 (2, avec l’Algérie et le Nigéria), même si l’Afrique espérait mieux avec ses cinq représentants encore en course avant la dernière journée.



5



Vingt-quatre ans après le Mondial 1998, l’Afrique retrouve la joie de dominer un groupe de Coupe du monde. Premier groupe du F, le Maroc devient la cinquième équipe africaine à terminer en tête d'une phase de groupes après le Nigeria (1994, 1998), le Cameroun (1990) … et à lui-même (1986). Les sept points du Maroc sont également un record pour un pays africain en phase de poules, qui n’avait fait mieux que six (Ghana en 2006).



2



Ayew-Asamoah, même combat. Le Ghana avait manqué sa qualification pour les demi-finales du Mondial 2010 en ratant un penalty face à l’Uruguay, elle a raté celle pour les huitièmes de l’édition 2022 de la même façon. Les Black Stars deviennent ainsi la première sélection à manquer deux penalties face à un même adversaire dans l'histoire de la Coupe du monde. Maudit.



3



Depuis 2006, la Zone Asie abrite également l’Australie, passée de la Zone Océanie à la Zone Asie et qui n’était encore jamais sortie des poules depuis ce changement. C’est désormais chose faite, avec cette deuxième place du groupe D, derrière la France. Avec la qualification également du Japon et de la Corée du Sud, c’est donc la première fois de l’histoire que la Zone Asie place trois nations en huitièmes de finale de la Coupe du monde.



0



2018 avait été une grosse claque pour l’Allemagne, championne du monde en titre alors. 2022 en sera une nouvelle, avec une deuxième élimination dès le premier tour. Si les Allemands n’étaient pas attendus aussi forts qu’en 2018, c’est une vraie surprise historique puisque l’Allemagne n’avait jamais été sortie au premier tour deux éditions consécutivement. Déclassement.



0



Comme le dirait Kylian Mbappé : "Le football, il a changé". Et c’est aussi valable en Coupe du monde, à l’instar des six continents représentés en huitièmes de finale. Malheureusement pour les nations européennes, cela leur complique encore plus la tâche. En 2022, aucune poule n’a permis la qualification de deux nations européennes, ce qui n’était arrivé qu’une seule autre fois depuis 1970. C’était en 2010.



100



L'Angleterre aura été au rendez-vous du premier tour. Assez facilement qualifiés, premiers du groupe B, les "Three Lions" ont en plus atteint la barre mythique des 100 buts inscrits à la Coupe du monde. L’Angleterre est ainsi devenue la septième nation à devenir centenaire, après le Brésil (232), l'Allemagne (228), l'Argentine (140), l'Italie (128) et la France (126) et l'Espagne (107).



28



Qatar – Etats-Unis, même combat. Comme en 1994 lors de la Coupe du monde américaine, aucune nation n’aura réussi à faire le plein dans ce premier tour du Mondial qatari. Personne n’aura fait mieux que les Pays-Bas, l’Angleterre et le Maroc, auteurs de sept points. C’est tout simplement une première en Coupe du monde depuis 28 ans.







