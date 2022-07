mercredi 6 juillet 2022 • 530 lectures • 0 commentaires

International 4 heures Taille

iGFM (Dakar) Pour les supporters qui se déplaceront dans le Golfe, ils pourront séjourner dans des tentes de luxe, renseigne RMC cité par Footmercato.

La Coupe du monde 2022 au Qatar débute dans un peu plus de cinq mois (21 novembre-18 décembre). Pour les supporters qui se déplaceront dans le Golfe, ils pourront séjourner dans des tentes de luxe à environ 400 euros la nuit, comme le rapporte RMC Sport. Dans ces tentes, les supporters auront le Wifi et le même confort que dans un hôtel.



Situé à 40 minutes au nord de Doha, à Al-Khor. Ce village ouvre ses portes pour accueillir les fans pour cette Coupe du monde. Selon les autorités, le lieu pourra recevoir plusieurs milliers de personnes. « Ce camping arabe reflète et englobe à la fois les traditions du Qatar », peut-on lire sur le site de réservation d'hôtel pour Mondial 2022.