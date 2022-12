mercredi 14 décembre 2022 • 948 lectures • 0 commentaires

Sport

iGFM (Dakar) La Croatie a été battue (0-3) par l'Argentine, hier, en demi-finale de la Coupe du Monde. Âgé de 37 ans, Modric n'a rien pu faire face aux Argentins. Le capitaine croate s'est lâché après la rencontre.

"Ça n'a pas marché. Il faut récupérer et essayer de gagner le match pour la troisième place. On est tristes, on espérait jouer une nouvelle finale. Ça n'est pas arrivé. Il faut féliciter l'Argentine et c'est tout", a déclaré le finaliste du Mondial en 2018 en Russie.



Il a ajouté ensuite : "on a fait un très bon Mondial et ça n'est jamais une punition de jouer pour la sélection. Il y a une médaille de bronze en jeu, on doit se préparer parce que si on l'obtient c'est un bon résultat".



Modric estime que le pénalty accordé aux Argentins a été plus que généreux



Déçu et triste, le Ballon d'Or 2018 a ensuite sorti la sulfateuse. Comme ses coéquipiers, fous de rage après le match, le capitaine des Vatreni a taclé l'arbitrage. En effet, il estime que le pénalty accordé aux Argentins a été plus que généreux et a changé le cours de la rencontre.



é"Le penalty a été un moment clé. On était bien, on contrôlait le match. L'arbitre ne nous a pas donné un corner et ça a abouti au penalty. D'après moi, il n'y a pas penalty. Il (Julian Alvarez) tire, notre gardien sort devant lui et je n'arrive pas à croire que l'arbitre ait accordé ce penalty. C'est comme ça, on ne peut pas changer les choses". Mais il peut essayer de terminer sur une bonne note lors de la petite finale face au Maroc ou à la France. Un match qui pourrait peut-être être son dernier en équipe nationale.



"Je ne sais pas, on verra. Ce n'est pas le moment d'en parler", a lâché le joueur madrilène. En revanche, il a été un peu plus bavard quand les journalistes argentins lui ont demandé qui il soutiendra lors de la finale. "J'espère que Messi remportera cette Coupe du monde, c'est le meilleur joueur de l'histoire et il le mérite."