iGFM (Dakar) La Coupe du monde 2022 au Qatar démarre dans 7 mois. Plus de 800 000 billets ont trouvé preneurs lors de la première phase de vente. La période de procédure de sélection aléatoire commence aujourd’hui et s’achèvera le 28 avril. Les billets destinés aux supporters et la possibilité de commander des places pour deux matches le même jour sont désormais disponibles.

Une deuxième phase de vente, avec procédure de sélection aléatoire pour l’attribution des billets de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™, débute ce mardi 5 avril 2022 à 11 heures (CET) sur FIFA.com/tickets. Suite au tirage au sort final, qui s’est déroulé le vendredi 1er avril, les supporters connaissent désormais le programme de la phase de groupes. Cette information va leur permettre d’orienter leurs choix vers les affiches qui les intéressent le plus.



Cette phase de vente durera jusqu’au 28 avril, 11 heures (CET). Pour la première fois, le public aura la possibilité de demander des billets pour deux matches ayant lieu le même jour, au début de la phase de groupes. Les règles de compatibilité seront publiées sur FIFA.com./tickets. Il s’agit de l’un des bénéfices de cette compétition resserrée. Compte tenu des faibles distances qui séparent les huit stades à la pointe du progrès, il sera en effet possible de passer rapidement d'un site à l’autre.



Autre nouveauté, les personnes déclarant un intérêt pour une équipe en particulier et souhaitant suivre les matches en compagnie d’autres supporters auront accès, également pour la première fois, aux billets de supporters et aux billets conditionnels de supporters. Attention : certaines associations membres exigent que leurs supporters adhèrent à leur fan club officiel pour accéder à ces billets.



Les billets de matches individuels et les séries de billets pour quatre stades sont de retour, tout comme les billets accessibilité, disponibles sur l’ensemble de la gamme. Conformément à la politique de billetterie de la FIFA en vigueur depuis les dernières éditions de la Coupe du Monde, les résidents qatariens bénéficieront d’un accès exclusif aux billets de Catégorie 4, proposés à partir de QAR 40 l’unité.



Pendant cette période, soumettre sa demande le premier ou le dernier jour n’aura aucune importance : les billets seront attribués au terme de la phase de vente en cours. Dans le cas où les demandes dépasseraient le nombre de billets disponibles sur le marché national ou international, un tirage au sort aura lieu pour attribuer les places.



Les clients dont la commande aura été satisfaite, en partie ou en totalité, se verront notifier le résultat au plus tôt le 31 mai 2022, dans un message rappelant également les étapes à suivre et la date limite de règlement des billets alloués.



Voici la liste des différents types de billets disponibles sur FIFA.com/tickets :



- Billets de matches individuels



Des billets pour un match en particulier, proposés dans quatre catégories de prix.



- Billets destinés aux supporters



Des billets pour l’ensemble de la phase de groupes, réservés aux supporters d’une équipe et disponibles dans trois catégories de prix.



- Billets conditionnels de supporter



Des billets réservés aux supporters, couvrant un match de la seconde phase auquel leur équipe est susceptible de participer et disponibles dans trois catégories de prix.



- Série de billets pour quatre stades



Des billets conçus pour les supporters qui souhaitent assister à quatre matches différents dans quatre stades exceptionnels.



- Billets accessibilité



Des billets offrant un accès à des équipements et des espaces spécialement pensés pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite. Ces billets sont disponibles pour l’ensemble des offres ci-dessus.



La carte de paiement Visa est la méthode de paiement exclusive pour les résidents du Qatar ; les supporters internationaux peuvent régler par Visa ou d’autres cartes de paiement. Visa est la solution de paiement préférée de Qatar 2022.



Hébergement et carte Hayya (Fan ID)



Une fois leurs billets réglés, les supporters pourront se pencher sur la question de leur hébergement et demander une carte Hayya, qui fait également office de visa d’entrée pour les visiteurs internationaux qui se rendent au Qatar dans le cadre de la compétition.



Pour accéder aux stades, tous les spectateurs devront présenter une carte Hayya en plus de leurs billets pour les matches, qu’ils soient résidents qatariens ou non. Pour en savoir plus sur les possibilités d’hébergement et la carte Hayya, rendez-vous sur Qatar2022.qa.



Mesures sanitaires



La FIFA et le Qatar font passer la santé avant tout. Les autorités qatariennes ont prévu un certain nombre de mesures pour garantir la santé et la sécurité de toutes les personnes impliquées dans ce tournoi. À ce titre, les visiteurs sont invités à respecter les recommandations des autorités qatariennes et les consignes du ministère de la Santé publique. De plus amples informations sur les mesures sanitaires en lien avec la Covid-19 seront communiquées en amont de la compétition.



Rendez-vous sur FIFA.com/tickets pour acheter un billet et visitez la section FAQ pour en savoir plus sur les différents produits, les offres et les catégories de prix.



Avec FIFA.COM