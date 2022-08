mardi 16 août 2022 • 285 lectures • 0 commentaires

Sport 1 heure Taille

iGFM (Dakar) Ambassadeur du "Qatar Coupe du monde 2022", Samuel Eto'o est actuellement à Dakar, pour mieux vendre le plus grand événement du football mondial.

La Coupe du monde 2022 débutera le 20 novembre au Qatar et se terminera le 18 décembre à Doha. A moins de 100 jours de la cérémonie d’ouverture et du match inaugural, l'Ambassadeur du Qatar "Coupe du monde 2022", Samuel Eto'o fait le tour des pays africains qualifiés pour cette édition."



"Pas d'agression ni de drogue"



Après le Cameroun, la légende du football mondial est à Dakar depuis ce mardi, pour rencontrer les fans et s'adresser à la presse afin de mieux vendre la Coupe du monde 2022. Effectivement puisque l'ancien international camerounais a tenu à rassurer les fans qui feront le déplacement au Qatar. "Ces cinq dernières années, j'ai été à Doha. Il y a la sécurité. Pour dire vrai, il n'y a pas d'agression ni de drogue. Vous pouvez circuler tranquillement."



"Respect de la culture du pays"



Pourtant, la plupart des pays qui accueillent un événement international en profitent pour essayer de séduire les touristes du monde entier. Mais avec une superficie totale de 11. 571 km², le Qatar a choisi de faire les choses différemment pour sa Coupe du monde. "Certaines choses vont être autorisés dans certains endroits mais tout en respectant la culture du pays."

PUBLICITÉ