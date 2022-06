Coupe du Monde 2023 : la liste des Lions pour les éliminatoires

iGFM (Dakar) La liste des 18 joueurs retenus pour les éliminatoires de la Coupe du monde de basket 2023, a été publiée par la Fédération sénégalaise. On note notamment la présence de Gorgui Sy Dieng et Hannah. Cette fenêtre se déroulera du 01 au 03 Juillet 2022 en Égypte. Le regroupement de l’équipe nationale masculine se tiendra à Dakar du 22 au 27 Juin et le départ pour l’Égypte est prévu pour le 28 Juin, précise l'instance du ballon orange.

