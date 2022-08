mercredi 31 août 2022 • 204 lectures • 0 commentaires

Sport 3 heures Taille

iGFM (Dakar) Invité de « C à vous », l’acteur engagé Vincent Lindon a appelé au boycott de la Coupe du monde au Qatar, pointant une « aberration écologique » et un « non-respect des droits de l’homme.»

La Coupe du monde au Qatar, ça sera sans lui. L’acteur engagé Vincent Lindon a passé un coup de gueule concernant l’organisation de cet événement sportif, extrêmement polluant dans un pays qui ne respecte pas les droits humains, a-t-il dénoncé.



"On est dans un asile géant"



"Je ne regarderai pas la Coupe du monde", a-t-il promis, invité de C à vous sur France 5 ce lundi 29 août. "On est dans un asile géant : la même année, il y a des Jeux d’hiver dans un pays où il n’y a pas de neige [en Chine] et [une coupe du monde] dans un pays où il fait 60 °C à l’ombre. C’est non seulement une aberration écologique, mais il y a aussi un non-respect des droits de l’homme", a-t-il déploré, rappelant la construction de nombreux stades climatisés.



Appel au boycott



Ce Mondial suscite de nombreuses critiques en raison du non-respect des droits humains par le pays hôte (notamment des conditions de travail des ouvriers, dont de nombreux sont morts pendant les travaux) ainsi que de son irrespect de l’environnement.



Ça serait la Coupe du monde des acteurs, je pense que je ferai une conférence de presse pour renoncer à y aller", a ajouté Vincent Lindon à C à vous, appelant les grands footballeurs à faire de même. Car selon lui, "ça ne peut venir que des joueurs…"



C’est une histoire répugnante. On se laisse dévorer par l’argent rouge de sang", avait-il déjà dénoncé à Franceinter.



Alors que les appels au boycott sont nombreux, l’équipe de France ne semble pourtant pas montrer de volonté de ne pas aller à un tel évènement. "On y va pour disputer une compétition sportive, il n’y aura pas de boycott", avait affirmé à Ouest-France le président de la Fédération française de football Noël Le Graët.



Pour rappel, la Coupe du monde se déroulera prévue du 20 novembre au 18 décembre 2022, au Qatar.



Avec Ouest-france