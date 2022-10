mardi 11 octobre 2022 • 338 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La FIFA a annoncé, sur son site officiel, que le tirage au sort du tout premier tournoi de barrages pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA aura lieu le vendredi 14 octobre à 12h00 CET.

Le tirage au sort du tournoi des barrages de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 sera diffusé en direct sur FIFA+ et confirmera le parcours de qualification des dix équipes en lice pour les trois dernières places restantes à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie et Nouvelle-Zélande 2023, qui aura lieu du 20 juillet au 20 août de l'année prochaine.



Dix équipes participantes



Les dix équipes participantes au Play-Off Tournament qui se jouera à Hamilton/Kirikiriroa et Auckland/Tāmaki Makaurau à Aotearoa Nouvelle-Zélande du 17 au 23 février 2023 viendront d'Asie (Chinese Taipei et Thaïlande), d'Afrique (Cameroun et Sénégal), Amérique du Nord et centrale et Caraïbes (Haïti et Panama), Amérique du Sud (Chili et Paraguay), Océanie (Papouasie-Nouvelle-Guinée) et Europe (une équipe – TBC).



Le représentant européen au Tournoi Play-Off pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 sera confirmé après le tour final des matches de qualification le 11 octobre 2022.



Dans le cadre du calendrier des matchs , les football fougères néo-zélandaises disputeront également trois matchs amicaux autour de l'événement contre une équipe la mieux classée du tournoi et une autre équipe invitée de haut niveau, qui sera confirmée en temps voulu.



Après le tirage au sort du tournoi des barrages du 14 octobre, le tirage au sort de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ aura lieu à Auckland/Tāmaki Makaurau le samedi 22 octobre 2022.