iGFM (Dakar) Demi-finalistes de la précédente édition et quadruples champions d'Afrique en titre de la discipline, les Lions du Sénégal ont chuté pour leur entrée en lice à la Coupe du monde de Beach Soccer en s'inclinant 6-4 face à la Biélorussie, ce vendredi à Dubaï.

Menés d'entrée après un but de Yury Patrouski en première période, les poulains de Mamadou Diallo ont égalisé en début de deuxième période grâce à Amar Samb. Sauf que Ihar Bryshtsel a redonné l'avantage aussitôt aux Européens et les Sénégalais n'ont jamais été en mesure de recoller ensuite malgré des buts de l'inévitable Raoul Mendy sur penalty et de Mandione Diagne, auteur d'un doublé. En face, Bryshtsel y est aussi allé de son doublé, tandis que Aleh Hapon a signé un triplé.



Sénégal et Égypte dos au mur



Ce revers place les Sénégalais dos au mur avant leur prochaine sortie dimanche contre la Colombie, battue d'une courte tête par le Japon (2-3), favori du groupe, un peu plus tôt pour son entrée en lice. Un nouveau revers mettrait définitivement fin aux espoirs des “Lions de la plage” dans ce groupe C. A noter que la veille, l'Egypte, l'autre représentant africain du tournoi, avait aussi mordu la poussière contre l'hôte émirati (1-2) dans la poule A.