mardi 20 février 2024

Sport 3 jours Taille

iGFM (Dakar) Le Sénégal joue sa qualification pour les quarts de finale, contre le vice-champion du monde japonais, ce mardi à 15h30.

Les Groupes C et D vont rendre leur verdict ce mardi et c'est peu dire qu'ils ont encore bien des vérités à offrir. Si la dernière journée de la phase de groupes va s'ouvrir par le duel entre une Biélorussie déjà qualifiée et une Colombie déjà éliminée, la température va monter d'un crâne en milieu de journée. Opposé à Oman, le Portugal n'aura pas le droit à l'erreur s'il veut se qualifier face à une formation déterminée, elle aussi, à disputer les quarts de finale.



Prendre leur revanche trois ans plus tard



En 2021, lors de la dernière Coupe du Monde, le Japon avait provoqué l'une des plus grandes déceptions de l'histoire du beach soccer sénégalais en privant les Lions de la Teranga de finale. Le hasard offre à Mamour Diagne et à ses partenaires l'opportunité de prendre leur revanche trois ans plus tard, dans un match à quitte ou double : celui qui gagne poursuit l'aventure, celui qui perd rentre à la maison.



Le Sénégal sera de son côté gonflé à bloc à l'heure de croiser le Japon. Les deux formations auront besoin de l'emporter pour rester en vie dans ce Mondial et leur duel s'annonce par conséquent des plus passionnants. En conclusion de cette journée, le Brésil, déjà qualifié, va défier une équipe mexicaine libérée de toute pression car déjà éliminée, mais déterminé à signer un exploit rémanent.



Les matchs du mardi 20 février 2024



Phase de groupes



Groupe C : Biélorussie - Colombie

Groupe D : Oman - Portugal

Groupe C : Japon - Sénégal

Groupe D : Mexique - Brésil

