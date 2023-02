samedi 11 février 2023 • 352 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Dans une rencontre prolifique, le Real Madrid s’impose face à la formation saoudienne d’Al-Hilal et remporte la Coupe du Monde des Clubs pour la cinquième fois de son histoire.

Et de cinq. Le Real Madrid a remporté pour la 5e fois de son histoire la Coupe du monde des clubs, ce samedi. Les Merengue n'ont jamais véritablement été inquiétés par les Saoudiens d'Al-Hilal.



Leur avance était de deux buts après seulement 18 minutes de jeu et deux réalisations de Vinicius Junior (13e) et Federico Valverde (18e). Ils ont ensuite pris le large après le repos : déjà menaçant en première période (20e, 41e), Karim Benzema a inscrit son 14e but de la saison toutes compétitions confondues à la réception d'un centre de Vinicius (54e). Valverde, encore, a aggravé le score dans la foulée (58e).



Dans une fin de match débridée, l'ancien joueur de l'Atlético de Madrid Luciano Vietto a permis à Al-Hilal, tombeur de Flamengo au tour précédent, de s'offrir un baroud d'honneur. L'attaquant a inscrit un doublé (63e, 78e) qui n'a pas pesé bien lourd : entre les deux, Vinicius avait lui aussi inscrit son deuxième but personnel de la soirée.



Le Real succède à Chelsea. C'est la dixième fois consécutive qu'un représentant européen s'adjuge ce trophée.