iGFM (Dakar) Recevant cette 22e Coupe du monde sur son sol, le Qatar se sait attendu et ne devra pas décevoir. L'organisation de la compétition a été régulièrement contesté et les Marrons ne veulent pas imiter l'Afrique du Sud, sortie sans gloire des poules en 2010.

Le parcours de qualification et le groupe :



Désigné pays hôte de la Coupe du monde 2022 le 2 décembre 2010 malgré la concurrence de l'Australie, du Japon, de la Corée du Sud et surtout des Etats-Unis, le Qatar est devenu le troisième pays asiatique après la Corée du Sud et le Japon a accueillir une Coupe du monde. Une première qualification du fait de son statut d'hôte pour le petit état du Golfe Arabo-Persique qui a souvent eu un rôle secondaire à l'échelle continentale. Le Qatar a pris part aux qualifications de la zone Asie, car ces dernières étaient aussi qualificatives pour la Coupe d'Asie qui se déroulera en Chine en juin 2023. Premier devant Oman, l'Inde, l'Afghanistan et le Bangladesh, le Qatar verra aussi cette compétition. Ne disputant pas le tour suivant des qualifications car déjà qualifié, le Qatar a notamment disputé des rencontres amicales face au Portugal, à la Serbie, l'Irlande, le Luxembourg et l'Azerbaïdjan. Pour son tournoi à domicile, le Qatar est tombé sur un groupe assez homogène et défiera l'Équateur (20 novembre), puis le Sénégal (25 novembre) et enfin les Pays-Bas (29 novembre).



Les qualités et faiblesses



Voulant briller pour sa première participation, le Qatar a mis les moyens pour se forger une équipe compétitive. Misant beaucoup sur la formation, les Marrons se sont appuyés sur l'Academy Aspire et sur des coachs étrangers comme le sélectionneur Félix Sánchez Bas pour faire progresser le niveau local depuis une décennie. Cela a permis de faire émerger le duo vedette composé d'Akram Afif et Almoez Ali. Les deux hommes qui sont respectivement meilleur passeur et meilleur buteur de la Coupe d'Asie 2019 qui a été remportée par le Qatar, seront déterminants dans les chances de réussite du pays du Golfe lors du Mondial. À cela s'ajoute une identité de jeu forte imposée par le sélectionneur depuis plusieurs années avec une forte possession et une certaine exigence technique.



Rodé dans un système en 3-5-2/5-3-2 qui ne change jamais, le Qatar dispose d'automatismes forts et ses résultats récents lors des dernières compétitions traduisent une montée en puissance. En 2019, le pays a gagné la Coupe d'Asie. Il a aussi montré de belles choses la même année en Copa América malgré une élimination en phase de poules. En 2021, le Qatar a terminé demi-finaliste de la Gold Cup et à la troisième place de la Coupe d'Arabe. Des résultats intéressants même si la dynamique s'est effritée lors des derniers matches amicaux. Parmi les interrogations que soulèvent le Qatar, c'est son niveau réel, car on a une équipe qui peine encore à avoir de vraies références contre les gros pays et a majoritairement brillé contre des nations qui ne seront pas au Mondial. À cela s'ajoutent des doutes défensifs. Le Qatar reste notamment sur 7 buts encaissés lors des 3 derniers matches.



Le sélectionneur : Félix Sánchez Bas



A la tête de la sélection qatarie depuis juillet 2017, Félix Sánchez Bas est l'architecte du projet mis en place par le Qatar depuis quelques années. Coach des différentes classes d'âges jeunes de la sélection entre 2013 et 2017, il a accompagné cette génération qatarie au fil des années. Il avait même eu un rôle à l'Académie Aspire entre 2006 et 2013, un centre de développement du sport qatari lancé en 2004 par le pays du Golfe. Passé au sein des équipes jeunes du FC Barcelone entre 1996 et 2006, le technicien de 46 ans a emmené des principes forts issus de la formation catalane afin de faire progresser le Qatar. Misant sur une identité collective forte et adepte de la possession, le Qatar qui ne quitte rarement son 3-5-2 a misé sur la continuité avec Félix Sánchez Bas.



La star : Akram Afif



Désormais âgé de 25 ans, Akram Afif est plus que jamais attendu pour cette Coupe du monde sur le sol qatari. Ailier gauche disposant d'un rôle de maître à jouer en sélection où il évolue dans une position plus axiale, il comptabilise pas moins de 24 buts et 35 offrandes en 84 sélections. Homme fort de la Coupe d'Asie gagnée en 2019, il avait éclaboussé le tournoi de son talent avec pas moins de 10 offrandes, majoritairement pour le meilleur buteur Almoez Ali. En finale contre le Japon (3-1), c'est lui qui inscrit le dernier but qui fait définitivement chavirer son pays. Un statut élevé pour un joueur passé en Espagne du côté des équipes jeunes de Séville et Villarreal puis de l'équipe première de Gijon avant d'aller à Eupen en Belgique. Depuis juillet 2020, il porte le maillot d'Al-Sadd.



L'attraction : Karim Boudiaf



Cocorico, un joueur né en France est un cadre de la sélection qatarie. Né à Rueil-Malmaison et âgé de 32 ans, Karim Boudiaf est l'un des piliers du Qatar. Disputant 108 matches avec les Marrons depuis 2014 (5 buts), ce milieu défensif capable d'évoluer en défense centrale a été formé à Lorient et à l'AS Nancy-Lorraine avant de partir à Lekhwiya à l'été 2010. Cadre de la formation qatarie désormais devenu Al-Duhail SC, Karim Boudiaf qui est franco-algérien a pris la nationalité qatarie et s'est construit un palmarès XXL en club avec 6 titres de champion du Qatar, mais aussi en sélection avec la Coupe d'Asie glanée en 2019.



La liste provisoire de 30 joueurs :



Gardiens : Saad Al Sheeb (Al-Sadd), Meshaal Barsham (Al-Sadd), Youssef Hassan (Al-Gharafa) et Salah Zakaria (Al-Duhail)



Défenseurs : Abdelkarim Hassan (Al-Sadd), Boualem Khoukhi (Al-Sadd), Ró-Ró (Al-Sadd), Tarek Salman (Al-Sadd), Musab Kheder (Al-Sadd), Bassam Al-Rawi (Al-Duhail), Homam Ahmed (Al-Gharafa), Mohammed Emad (Al-Wakrah) et Jassem Gaber (Al-Arabi)



Milieux : Karim Boudiaf (Al-Duhail), Abdulaziz Hatem (Al-Rayyan), Ali Assadalla (Al-Sadd), Mohammed Waad (Al-Sadd), Abdelrahman Moustafa (Al-Duhail), Osama Al-Tairi (Al-Rayyan), Ahmed Fadhel (Al-Wakrah) et Mostafa Tarek (Al-Sadd)



Attaquants : Hassan Al-Haydos (Al-Sadd), Akram Afif (Al-Sadd), Almoez Ali (Al-Duhail), Ismaeel Mohammad (Al-Duhail), Mohammed Muntari (Al-Duhail), Ahmed Alaaeldin (Al-Gharafa), Yusuf Abdurisag (Al-Sadd), Khalid Muneer (Al-Wakrah) et Naif Al-Hadhrami (Al-Rayyan)



Avec Footmercato