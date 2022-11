mercredi 16 novembre 2022 • 410 lectures • 0 commentaires

iGFM (DAKAR) A quelques jours du coup d'envoi de la 22e édition de la Coupe du Monde de la FIFA "Qatar 2022", Ismaïla Sarr a fait ses confidences, lors d'un entretien réalisé dans son club.

"Je suis très content d’être convoqué encore une fois. J’ai envie d’aller à la Coupe du Monde, c’est le rêve de tous les footballeurs. Je suis vraiment très content. Ce sera ma deuxième participation. Je suis très, très content parce que j’ai toujours envie de participer aux grandes compétitions."



"On est une grande nation, j’espère qu’on fera mieux que la dernière fois"



"On est une équipe soudée, on va au Mondial pour nous battre et faire quelque chose. C’est un bon groupe qui regroupe de grandes nations et de grands joueurs, mais, nous aussi, on est une grande nation et on a de grands joueurs. J’espère qu’on fera mieux que la dernière fois", a dit l'homme aux 46 sélections et 10 buts confie que les Lions feraient volontiers, comme la Génération 2002.



"Nous y allons pour marquer l’histoire"



"Je ne me rappelle pas beaucoup de ça (la Coupe du Monde 2002, mais on a vu des vidéos. C’est bien de suivre les anciens qui ont marqué ce Mondial. On va essayer de faire mieux pour que la génération d’après puisse nous suivre aussi. Nous y allons pour marquer l’histoire. Gagner la CAN nous aide beaucoup mais, maintenant, nous devons nous concentrer sur le Mondial", a confié le joueur de Watford.



Ismaïla Sarr participe à la deuxième édition de coupe du monde, de son histoire. Sélectionné par Aliou Cissé, le joueur de 24 ans tient plutôt bien sa place, conscient de ses responsabilités, après la blessure de Sadio Mané. Avec le Sénégal, il disputera son premier match du mondial qatari contre les Pays-Bas.