iGFM (DOHA) Le capitaine des Lions du Sénégal, Kalidou Koulibaly, a analysé la défaite (2-0) d'entrée des Lions dans cette coupe du monde "Qatar 2022", face aux Pays-Bas.

"C’est vrai qu’on a fait un bon match. On a été vraiment pertinent dans ce qu’on a fait. C’est dommage qu’on prenne le premier but en fin de match, puisqu’on avait les occasions pour marquer avant. Ensuite, on a pris le 2ème but. C’est la loi de la Coupe du monde, les matchs se jouent sur des détails. Mais on y croit tous. On sait que ça va être difficile. Il y aura deux "finales" à disputer. À commencer par le Qatar vendredi prochain. On va tout faire pour gagner ce match, ensuite on verra pour l’Équateur. Il faut prendre match par match."



Absence de Sadio Mané



"Oui, c’est normal. Ce sera le débat après chaque match du Sénégal. Mais c’est à nous de prouver qu’on peut jouer sans lui. On doit jouer lui, parce qu’il voulait être avec nous, mais malheureusement. Il ne faut pas continuer à chercher des excuses. On doit travailler et montrer de belles choses, comme c’était le cas aujourd’hui. Malheureusement, on n’est pas sorti avec au moins un match nul."



Manque d’efficacité



"Il ne faut pas pointer du doigt à qui que ce soit. Mais il faut dire qu’on pouvait marquer plus. On a eu beaucoup d’occasions. Il faut continuer à travailler pour retrouver le chemin de la victoire contre Qatar. On peut le faire et on va le faire."



Match face au Qatar



"Oui, ce sera très compliqué, c’est ça la beauté du football. Rien n’est facile. Avant d’être champion d’Afrique, on a commencé avec des difficultés. Pour ce Mondial, on a démarré avec des difficultés. J’y crois, le vestiaire y croire, le coach y croit…je pense que les Sénégalais y croient aussi. C’est le plus important."



Mamadou Salif GUEYE (Envoyé spécial à DOHA, QATAR)